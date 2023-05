POL-HX: Verursacher nach Unfallflucht gestellt

Höxter (ots) - Nachdem ein 28-jähriger Mann aus Bad Driburg von einer Höxteraner Musikveranstaltung verwiesen wurde, griff dieser unbeteiligte Passanten an. Die Tat ereignete sich am späten Samstagabend, 13.05.2023, um kurz vor Mitternacht, in Höxter nahe des in Corvey gelegenen Veranstaltungsgeländes. Nachdem der alkoholisierte Bad Driburger des Geländes verwiesen wurde, ging er auf ein spazierendes Ehepaar zu und ...

mehr