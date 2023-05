Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Passanten unvermittelt angegriffen

Höxter (ots)

Nachdem ein 28-jähriger Mann aus Bad Driburg von einer Höxteraner Musikveranstaltung verwiesen wurde, griff dieser unbeteiligte Passanten an.

Die Tat ereignete sich am späten Samstagabend, 13.05.2023, um kurz vor Mitternacht, in Höxter nahe des in Corvey gelegenen Veranstaltungsgeländes.

Nachdem der alkoholisierte Bad Driburger des Geländes verwiesen wurde, ging er auf ein spazierendes Ehepaar zu und schlug einer 32-jährigen Höxteranerin in das Gesicht. Ihr 34-jähriger Ehemann und ein 32-jähriger Passant kamen ihr darauf zur Hilfe und wurden durch den 28-jährigen ebenfalls attackiert.

Die drei Personen erlitten hierbei leichte Verletzungen. Durch die unmittelbar danach eintreffende Streifenbesatzung der Höxteraner Polizei wurden mehrere Strafverfahren gegen den 28-jährigen eingeleitet und er erhielt einen Platzverweis. /buc

