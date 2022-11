POL-SO: Kirmesmittwoch

Lippstadt (ots) - Am Mittwoch, gegen 08:00 Uhr wurde die Polizei zu einer schwer verletzten Person an der B 55 gerufen. Die 57-jährige Frau aus Lippstadt lag dort am Straßenrand im Bereich unter der Brücke der Westernkötter Straße. Die Verletzte wurde nach einer ersten Behandlung schwerst verletzt in eine Klinik geflogen. Woher ihre Verletzungen stammen, ist momentan noch unklar. Darum sucht die Polizei dringend nach weiteren Zeugen. Ein Unfallteam sicherte vor Ort ...

