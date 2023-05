Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer landet in Graben

Höxter (ots)

Mit einem Rettungswagen wurde ein 73-jähriger Mann aus der Region Hannover nach einem Verkehrsunfall in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag, 13.05.2023, gegen 14:45 Uhr auf der L 890 zwischen Ottbergen und Bosseborn. Eine vierköpfige Gruppe fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihren Motorrädern Richtung Bosseborn. In einer, in einem Waldgebiet gelegenen, Rechtskurve kam der 73-jährige nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in den dortigen Straßengraben und fiel über das Lenkrad seines Motorrades von diesem herunter. Er wurde vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens und einen Notarzt medizinisch behandelt. Nach anschließender ambulanter Behandlung im Krankenhaus konnte er dieses leicht verletzt wieder verlassen.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Während der Unfallaufnahme war die L 890 für eine Stunde vollgesperrt. /buc

