Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Bei Unfall Kennzeichen verloren und geflüchtet

Höxter (ots)

Statt wie verabredet einen nahegelegenen Parkplatz anzusteuern, flüchtete eine 63-jährige Höxteranerin nach einem Unfall.

Dieser ereignete sich am Mittwochmorgen, 10.05.2023, gegen 08:00 Uhr in Höxter auf der Kreuzung B 64 und Brenkhäuser Straße. Eine 48-jährige Höxteranerin fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem schwarzen Volkswagen auf der B 64 aus Richtung Albaxen kommend und beabsichtigte nach links in die Brenkhäuser Straße einzubiegen. Hierzu musste sie auf dem Linksabbiegestreifen vor einer roten Ampel warten. Während dieser Wartezeit fuhr ihr die 63-jährige Höxteranerin mit ihrem grünen Mercedes-Benz auf.

Um den frühen Berufsverkehr nicht zu behindern, vereinbarten die Unfallbeteiligten dann, dass sie zu einem nahegelegenen Supermarktparkplatz fahren, um den Unfall dort aufnehmen zu lassen. Doch anstatt sich an die Verabredung zu halten, fuhr die Mercedesfahrerin Richtung Berliner Platz davon.

Dass sie ihr vorderes Kennzeichen an der Unfallstelle verloren hat, hatte sie hierbei augenscheinlich nicht gemerkt. Dieses fanden die eingesetzten Polizisten und leiteten unmittelbar eine Fahndung ein. Hierdurch konnte der grüne Mercedes anschließend geparkt im Höxteraner Stadtgebiet aufgefunden werden. Die 63-jährige Unfallverursacherin wurde unmittelbar danach an ihrem Arbeitsplatz angetroffen. Da sie augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr auf der Wache in Höxter eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell