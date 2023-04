Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Rehden, Verkehrsunfall beim Überholen - Eydelstdt, Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt ---

Rehden - Beim Überholen verschätzt

Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin überholte am Montag gegen 16.45 Uhr auf der Nienburger Straße (B 214) in Fahrtrichtung Diepholz einen Lkw. Dabei schätzte sie die Geschwindigkeit des Gegenverkehrs falsch ein und touchierte beim Wiedereinscheren den Lkw. Dabei geriet ihr Pkw ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke und gegen den entgegenkommenden Pkw eines 22-jährigen Fahrers. Die 51-Jährige wurde leicht verletzt und Rettungsdienst versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen rund 6500 Euro.

Eydelstedt - Polizei sucht Zeugen

Um kurz nach 08.00 Uhr heute Vormittag entzog sich auf der K 38 im Bereich Eydelstedt ein hochmotorisierter SUV mit Anhänger einer Polizeikontrolle. Das Fahrzeug fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit Richtung Spreckelhorst und Strange. Hierbei überholte er mehrfach riskant, ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Ein Schulbus musste seiner Fahrweise ebenfalls ausweichen. Auf einer Weide konnte der Flüchtende den Anhänger abkuppeln. Anschließend flüchtete er weiter mit stark überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtslos in Richtung B 214. Hier verlor sich seine Spur, die verfolgenden Streifenwagen hatten den flüchtenden SUV aus den Augen verloren. Die Polizei bittet Zeugen der Verfolgungsfahrt, insbesondere den Fahrer des Busses und weitere von dem Flüchtenden gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter der Tel. 05442 / 804770 bei der Polizei Barnstorf zu melden.

Weyhe - Diebstahl

Unbekannte Täter verschafften sich am letzten Wochenende zwischen Freitag und Sonntag, in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 42 b, gewaltsam Zugang zu einem Wohnmobil und entwendeten ein Radio und weitere Elektrogeräte. Der Schaden beträgt ca. 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter Tel. 0421-8066-0 entgegen.

Bassum - Fahrradfahrer übersehen

Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Montag gegen 19:00 Uhr von der Bahnhofstraße nach Links in die Straße "Am Bahnhof" abbiegen. Dabei übersah er einen 35-jährigen Osterbinder, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

