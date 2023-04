Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 23.04.2023

Diepholz (ots)

Wagenfeld

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Samstag, 22.04.23, auf Sonntag, 23.04.23, befuhr ein 27-jähriger Badberger gegen 02:55 Uhr mit seinem Pkw die Barver Straße in Richtung Diepholzer Straße (B239). An der Einmündung überfuhr er zunächst eine Verkehrsinsel und kam schließlich auf dem gegenüberliegenden Acker zum Stehen. Es entstand Sachschaden an der Verkehrsinsel und am Pkw. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der 27-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Schnelltest lieferte einen Alkoholwert von 1,38 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Syke

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Motorradfahrer

Am Samstag, den 22.04.2023, um 12.12 Uhr, befuhr eine 51-jährige aus Syke mit ihrem Pkw die Sudweyher Straße in Syke-Barrien. Als zwei Enten die Fahrbahn überquerten, musste die 51-jährige stark abbremsen. Ein 32-jähriger aus Syke erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Motorrad auf den Pkw der 51-jährigen auf. Es entstand ein Gesamtschaden von 4500,- Euro. Der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Sulingen

Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten

Am 22.04.2023, gegen 10:45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Bassumer Straße/ Lange Straße im Stadtgebiet Sulingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 49-jährige Sulingerin befuhr mit ihrem Pkw die Bassumer Straße in Fahrtrichtung Lange Straße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links in Richtung Lindenstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtberechtigten Pkw eines 41-jährigen Sulingers, der die Lange Straße in Fahrtrichtung Lindenstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand. Die 49-jährige Sulingerin wurde vorsorglich mit dem Krankenwagen in das Krankenhaus verbracht.

Gegen 14:35 Uhr, kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Bassumer Straße/ Bundesstraße 61 in Sulingen. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen beabsichtigte von der Bundesstraße nach links in die Bassumer Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den Pkw eines entgegenkommenden 71-Jährigen aus NRW. Durch den Zusammenstoß wurde neben den beteiligten Fahrzeugen ein Verkehrszeichen beschädigt, sodass ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10200 Euro entstand. Der 71-Jährige sowie seine Mitfahrerinnen im Alter von 40 Jahren und 71 Jahren blieben unverletzt. Der 20-jährige Unfallverursacher wurde mittels Krankenwagen dem Krankenhaus zugeführt.

Neuenkirchen

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec

Zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Fahrer eines Pkw und einem Fahrer eines Pedelecs kam es am Samstag, den 22.04.2023, gegen 11:15 Uhr, im Kreuzungsbereich Hooper Straße/ Bundesstraße 61 in Neuenkirchen. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen befuhr mit seinem Pkw die Hooper Straße und beabsichtige die Bundesstraße 61 geradeaus in Fahrtrichtung Affinghausen zu queren. Hierbei übersah er einen 71-Jährigen aus der Samtgemeinde Schwaförden, der vorfahrtberechtigt den gemeinsamen Fuß- und Radweg entlang der Bundesstraße 61 in Fahrtrichtung Neuenkirchen befuhr. Durch den Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der 51-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Pedelec-Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und mittels Krankenwagen in das Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell