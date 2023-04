Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Pkw kollidiert mit landwirtschaftlichem Gespann - Lembruch, Brand und E-Bike Diebstahl - Weyhe, Räder Diebstahl ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Pkw und landwirtschaftliches Gespann kollidieren

Am späten Mittwochabend gegen 21.30 Uhr sind auf der Straße Aldorf zwischen den Ortschaften Drentwede und Aldorf ein Pkw und ein landwirtschaftliches Gespann, Trecker und zwei Anhänger, kollidiert. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 58-jährige Trecker-Fahrer schwer, der 73-jährige Pkw-Fahrer und seine 78-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Alle drei wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war das Gespann von Drentwede auf dem Weg Richtung Aldorf. Aus einer Hofeinfahrt war ein Pkw auf die Straße eingebogen. Im Begegnungsverkehr war es dann zur Kollision zwischen der Zugmaschine und dem Pkw gekommen. Das Gespann geriet ins Schleudern und der erste Anhänger, mit Kartoffeln beladen, kippte um. Dadurch wurde die Zugmaschine erheblich beschädigt und der Fahrer schwer verletzt. Am Pkw entstand ebenfalls erheblicher Schaden. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden leicht verletzt. Für die Aufräumarbeiten und Unfallaufnahme der Polizei musste die Straße längere Zeit voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 33000 Euro beziffert.

Lembruch - Brand Wohnwagen und Diebstahl E-Bikes

Am Mittwoch gegen 05.45 Uhr geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Wohnwagen auf einem Campingplatz in der Brikenallee in Brand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnwagen verhindern, der Wohnwagen brannte aber völlig aus. In der Zeit von Sonntag bis Mittwoch haben Unbekannte von einer Parzelle zwei E-Bikes entwendet. Die Räder waren unter einer Plane wettergeschützt abgestellt. Der Schaden beträgt rund 1200 Euro.

Bassum - Radfahrende übersehen

Am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr wollte ein 49-jähriger Bassumer aus einer Grundstücksausfahrt auf die Lange Straße einbiegen. Dabei übersah er eine 56-jährige Bassumerin, die mit ihrem Pedelec auf dem Radweg unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrende leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beträgt ca.1000 Euro.

Weyhe - Räder Diebstahl

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte alle 4 Räder von einem Pkw Mercedes Benz abmontiert und entwendet. Der Pkw stand auf einem öffentlichen Parkplatz im Schlehenkamp. Der Schaden beträgt rund 8000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

