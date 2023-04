Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz - Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt; Maasen - PKW Überschlägt sich nach Unfall, eine Person schwer verletzt; Heiligenfelde - Zeugen nach Diebstahl von Geldbörse gesucht

Diepholz (ots)

Diepholz - Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Graftlage/Willenberger Masch ist heute gegen 07.50 Uhr ein 75-jähriger Radfahrer aus Diepholz schwer verletzt worden. Eine 42-jährige Diepholzerin beabsichtigte mit ihrem Citroen von der Willenberger Masch nach links auf die Graftlage abzubiegen. Hierbei schnitt sie beim Abbiegevorgang die Kurve, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer kam. Dieser beabsichtige, aus Richtung Graftlage kommend, nach rechts in die Willenberger Masch einzubiegen. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß auf die Windschutzscheibe geschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber verbrachte den 75-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf ca. 2700 Euro beziffert.

Maasen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Mittwoch, dem 19.04.2023, gegen 07.05 Uhr, befuhr der 50-jährige Führer eines Sattelzuges die Bundesstraße 214 aus Richtung Sulingen kommend in Richtung Nienburg. In Höhe Maasen, Ortsteil Mesloh, wollte er nach rechts in einen kleinen Wirtschaftsweg abbiegen. Zu diesem Zweck wollte er zunächst über den Gegenfahrstreifen ausholen und dann nach rechts abbiegen. Eine hinter dem Sattelzug fahrende 19-jährige Pkw-Führerin erkannte die Situation nicht, fuhr rechts an dem Sattelzug vorbei und kollidierte mit dem abbiegenden Sattelzug. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er sich im Wegeseitenraum überschlug. Die 19-jährige Fahrzeugführerin wurde mit schweren Verletzungen in Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 16000 Euro.

Heiligenfelde - Portemonnaie gestohlen

Nachdem ein 72-jähriger Heiligenfelder am Dienstagabend zwischen 18:30 und 18:40 an der örtlichen Tankstelle sein Fahrzeug betankt hatte, begab er sich zur Kasse um den Tankvorgang zu zahlen. In diesem unbeobachteten Moment wurde ihm aus dem unverschlossenen Fahrzeug seine Geldbörse mit Bargeld, sämtlichen Papieren sowie sein Mobiltelefon gestohlen. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro. Wer dazu etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Syke 04242/9690 zu informieren.

Bruchhausen-Vilsen - Fahrradfahrerin übersehen

Am Dienstag um 11.30 Uhr nahm ein 20-jähriger Vilser mit seinem Fiat einer 39-jährigen Radfahrerin aus Bruchhausen- Vilsen, auf der Marktplatzstraße die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fiat und dem Fahrrad, bei dem die Frau leicht verletzt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Twistringen - Zwei Verletzte nach Unfall

Ein 42-jähriger Mann aus Twistringen wollte am Dienstag um 08.30 Uhr vom Borweder Weg die Landesstraße überqueren, um weiter nach Scharrendorf zu fahren. Dabei übersah er eine 41-jährige Frau, ebenfalls aus Twistringen, die auf der Landesstraße in Richtung Bundesstraße 51 unterwegs war und nahm ihr die Vorfahrt. Durch die Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt. An dem Opel sowie auch an dem Skoda entstand Totalschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt über 26000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell