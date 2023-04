Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Twistringen, Verursacher von illegaler Müllentsorgung ermittelt - Diepholz, Brand von vier Mülltonnen - Stuhr, Einbruch in Lagerhallte

Diepholz (ots)

Bassum - Portemonnaie gestohlen

Beim Einkaufen in einem Discounter an der Bremer Straße wurde einer 81-jährigen Frau am Donnerstagmittag, gegen 13:30 Uhr, die Geldbörse gestohlen. Diese hatte sie in ihrem Rucksack verstaut, der unbemerkt geöffnet wurde. Der Bargeldschaden beträgt ca. 200 Euro. Weiterhin fehlen die Bezahlkarten.

Twistringen - illegal Müll entsorgt

Damit hatte ein 23-jähriger Mann aus Twistringen nicht gerechnet: Obwohl er sich die Mühe gemacht hatte, seinen Unrat an den Wegesrand in die Topheide zu bringen, wurden zwischen diversen Kartons, Autozubehör und 5 Litern Altöl Hinweise auf den Verursacher gefunden. Nun muss er seinen Müll wieder entsorgen und erhält zudem noch eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen.

Diepholz - Brand von vier Mülltonnen

Am 20.04.2023, gegen 20:15 Uhr, wurden an einer Schule in der Lüderstraße vier Mülltonnen durch einen bislang unbekannten Täter angezündet. Das Feuer musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden wird auf ca. 400 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter 05441-9710 entgegen.

Barver - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss

Die Sulinger Straße in Barver befuhr am 20.04.2023, gegen 15:20 Uhr, ein 37-Jähriger aus Georgien mit seinem Pkw. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Dem Mann wurde daher eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Stuhr - Einbruch in Lagerhalle

Mutmaßlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 08:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in eine Lagerhalle in der Straße Beetsbruchdamm in Stuhr. Die Höhe des entstandenen Sach- und Stehlgutschadens ist noch nicht bekannt. Sollten verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein, bittet die Polizei Stuhr um Rückmeldung unter 0421-4270790.

Weyhe - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Donnerstag den 20.04.2023, gegen 16:00 Uhr, befuhren ein 54-Jähriger aus Weyhe mit seinem Mercedes und ein 27-Jähriger aus Warpe mit seinem VW in der genannten Reihenfolge die Südumgehung in Dreye. Aufgrund von sich stauendem Verkehr musste der 54-Jährige anhalten. Dies wiederum übersah der 27-Jährige und fuhr mit seinem Pkw auf den Mercedes auf. Der Mann aus Weyhe wurde durch den Aufprall leichtverletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand an beiden Fahrzeugen insgesamt ein Sachschaden von ca. 9500EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell