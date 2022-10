Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Klingenmünster Unfallverursacher steht unter Alkoholeinfluss

Klingenmünster (ots)

Der Fahrer eines Transporters verursachte am Montagmorgen, 17.10.22, gegen 04:30 Uhr, in der Mühlgasse einen Verkehrsunfall. Der Transporter befuhr, besetzt mit 2 Personen, die Mühlgasse in Richtung Totenweg. Im Kreisverkehr blieb der 18-jährige Fahrzeugführer mit dem Transporter an der Verkehrsinsel hängen, kam direkt nach der dritten Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben des Mühlbachs. Ein Alkoholtest bei dem verantwortlichen Fahrer ergab eine Atemalkoholkonzentration von fast 1,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

