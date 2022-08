POL-SE: Rellingen - Mercedes-Scheinwerfer entwendet

Bad Segeberg (ots) - Am Montag (29.08.2022) ist es im Ossenpadd in Pinneberg zum Diebstahl eines Fahrzeuges der Marke BMW gekommen. In der Zeit zwischen Sonntag, 28.08.2022, 21:00 Uhr und Montag, 29.08.2022, 04:00 Uhr entwendeten Unbekannte ein Fahrzeug mit WL- Kennzeichen. Der X 6 in der Farbe Rot hat einen Zeitwert von knapp 30.000 Euro. Das Sachgebiet 5, Komplexe ...

