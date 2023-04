Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 22.04.2023

Diepholz (ots)

Groß Lessen

Diebstahl eines Rasensprengers

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete ein unbekannter Täter einen Rasensprenger der Marke Gardena von einem Grundstück in Groß Lessen nahe der Raiffeisen Warengenossenschaft. Wer Hinweise zu verdächtigen Umständen oder Personen geben kann wendet sich bitte an die Polizei in Sulingen unter 04271-9490.

Sulingen

Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag beabsichtigte ein 42jähriger aus Minden an der Auffahrt Sulingen- Mitte auf die B214 einzubiegen und übersah dabei eine 51jährige aus Sulingen, die die Bundesstraße in Richtung Diepholz befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf 6500,- EUR geschätzt.

Diepholz

Verkehrsunfall, PKW ausgebrannt

Am Samstagmorgen gegen 06.40 befuhr eine 25-jährige Diepholzerin die Bundesstraße 69 aus Richtung Vechta kommend in Richtung Diepholz. Nach dem Passieren der Einmündung Aschener Straße kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten und anschließend mit einem Straßenbaum. Der PKW geriet daraufhin in Vollbrand. Die PKW-Führerin konnte von Passanten rechtzeitig aus dem PKW befreit werden und wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt, die Ermittlungen hierzu dauern an. Für die Bergungsarbeiten musste die B 69 für ca. eine Stunde gesperrt werden.

