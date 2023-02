Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Gewahrsam

Gaggenau (ots)

Das unflätige Verhalten eines 42 Jahre alten Mannes in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Hördelsteinerweg hat ihm nicht nur eine Nacht in polizeilichem Gewahrsam, sondern auch mehrere Strafanzeigen eingebracht. Ein besorgter Anrufer teilte kurz vor Mitternacht mit, dass der Mann regungslos in einem Graben liegen würde. Vor Ort sollte er durch die hinzugerufenen Ermittler sowie durch ebenfalls alarmierte Helfer des Rettungsdienstes auch aufgrund der eisigen Außentemperaturen versorgt werden. Nach der Kontaktaufnahme wurde der stark Alkoholisierte jedoch aggressiv und richtete seinen Unmut in Richtung der Einsatzkräfte. Er beleidigte sie massiv und sprach mehrere Bedrohungen aus. Letztlich musste er unter Einsatzes von unmittelbarem Zwang in Gewahrsam genommen werden.

/ya

