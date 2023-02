POL-OG: Biberach - Vorfahrt genommen

Bühl (ots) - Am Mittwoch gegen 17:40 Uhr kam es in der Dr.-Georg-Schaeffler-Straße zu Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte. Im Rahmen polizeilicher Maßnahmen beleidigte ein Heranwachsender die eingesetzten Polizeibeamten und widersetzte sich vehement. Er sperrte sich und versuchte nach den Beamten zu treten. Nach vorläufiger Festnahme wurde er in Gewahrsam genommen. /ph Rückfragen bitte an: ...

