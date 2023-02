POL-OG: Offenburg - E-Bike gestohlen, Zeugen gesucht

Gernsbach, Staufenberg (ots) - Ein Gesamtschaden von rund 16.000 Euro war nach einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagabend im Bereich der Staufenberger Straße zu beklagen. Ersten Erkenntnissen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau zufolge dürfte eine 55 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes ihren Wagen in einer abschüssigen Zufahrt nicht ordnungsgemäß gegen das Wegrollen gesichert haben. In der Folge machte sich der ...

