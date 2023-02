Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Memprechtshofen - Straßenverkehrsgefährdung, Zeugen gesucht

Rheinau (ots)

Zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern soll es am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf der L75 vom Memprechtshofen in Richtung Lichtenau durch den Führer eines hellblauen Volvo gekommen sein. Der noch unbekannte Autofahrer soll trotz entgegenkommender Fahrzeuge versucht haben einen Lastwagen zu überholen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen mussten mehrere Fahrzeuglenker dem Volvo ausweichen. Einer der entgegenkommenden Fahrzeugführer soll nach rechts in einen Graben, eine leichte Böschung hinab gefahren sein um eine Kollision zu vermeiden. Eine weitere Fahrzeugführerin sei rechts ran gefahren. Der etwa 40 Jahre alte und kräftige Volvo-Fahrer soll daraufhin seinen Überholvorgang abgebrochen haben. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen der Vorfälle sich unter Tel. 07223 99097-0 zu melden.

/ph

