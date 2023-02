Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Pelzige Diebe

Baden-Baden (ots)

Möglicherweise lösten noch nicht näher identifizierte Nagetiere am Mittwochabend einen Polizeieinsatz in Steinach aus. Ein Anrufer verständigte kurz vor 22 Uhr die Polizei, da er sich nicht erklären konnte, warum Unbekannte von mehreren in der Garage platzierten Schuhe die Schnürsenkel angeschnitten hatten. Bei genauerer Überprüfung der Gesamtumstände durch die Beamten des Polizeireviers Bühl konnten ein klassischer Diebstahl und eine Sachbeschädigung weitestgehend ausgeschlossen werden, zumal auch diverse Wertgegenstände unberührt blieben. Hinweise auf einen Streich ergaben sich ebenso wenig. Bei genauerer Betrachtung der durchtrennten Schnürbänder erkannten die findigen Ermittler, dass sie offenbar nicht abgeschnitten, sondern durchbissen wurden. Nach derer abschließender Einschätzung dürfte sich offenbar ein ungebetener vierbeiniger Besucher auf der Suche nach Nestfüllmaterial an den Tretern zu schaffen gemacht haben.

