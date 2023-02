Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer zwölfjährigen Radfahrerin am Dienstagmorgen in der Berliner Straße ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Laut Schilderungen des involvierten Fahrzeugführers war dieser gegen 8.30 Uhr mit seinem Auto, einem C200 der Marke Daimler, auf der Berliner Straße unterwegs gewesen, als eine zwölfjährige Radfahrerin unvermittelt vom Radweg auf die Straße fuhr, um diese zu kreuzen. Trotz Vollbremsung sei es dem 46-Jährigen nicht möglich gewesen den darauffolgenden Zusammenstoß zu vermeiden. Nachdem sich das zu Fall gekommene Mädchen wiederaufgerichtet hatte, soll dieses daraufhin unverzüglich die Unfallstelle mit dem Rad verlassen haben, ohne eine Hinzuziehung der Polizei zuzulassen. Bei einer Kontaktaufnahme durch den Mann mit der Familie des Kindes am gleichen Abend stellte sich heraus, dass sich diese zur ärztlichen Behandlung in einem Klinikum eingefunden hat und dort am nächsten Tag behandelt werden soll. Die Eltern bezichtigten den Daimlerfahrer gegenüber der Polizei, entgegen dessen eigener Aussage, der Unterlassenen Hilfeleistung. Zeugen, welche den Unfallhergang verfolgen konnten und zur Klärung der Situation beitragen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 07841 70660 bei den Ermittlern des Polizeireviers Achern/Oberkirch.

/le

