POL-OG: Baden-Baden - Verletzter nach Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft

Baden-Baden (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte ermitteln derzeit aufgrund des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 5 Uhr sollen am Mittwochmorgen zwei Männer in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Waldseestraße in eine handgreifliche Auseinandersetzung geraten sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand war hierbei auch ein Cuttermesser involviert, womit einer der beiden Beteiligten am Oberarm verletzt worden sein soll. Der verletzte Mann befindet sich derzeit zur medizinischen Versorgung in einem Krankenhaus. Eine verdächtige Person, bei der es sich mutmaßlich um den Angreifer handelt, konnte noch vor Ort festgenommen werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang noch unklar, die Ermittlungen hierzu dauern an.

