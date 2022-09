Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Siebenköpfige Migrantengruppe im Eurocity

Bundespolizei nimmt Syrer und Afghanen in Rosenheim in Gewahrsam

Rosenheim (ots)

Die Bundespolizei hat Donnerstagnachmittag (22. September) am Rosenheimer Bahnhof sieben Personen in Gewahrsam genommen. Die sechs Syrer, darunter vier Minderjährige, und der Afghane waren zusammen mit einem Eurocity aus Italien in Richtung München unterwegs. Die Migranten führten nur wenig Gepäck mit. Papiere hatten sie nicht dabei.

Nach ersten Erkenntnissen war der afghanische Staatsangehörige in der Vergangenheit bereits in Österreich registriert worden. Die drei Erwachsenen wurden wegen ihres illegalen Einreiseversuchs angezeigt. Anschließend wies die Bundespolizei den 21-Jährigen aus Afghanistan nach Österreich zurück. Die sechs syrischen Staatsangehörigen, die eigenen Angaben zufolge in einer familiären Beziehung stehen, wurden einer Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge zugeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell