POL-OG: Lahr - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Lahr (ots)

Eine 59-jährige Fahrradfahrerin hat sich am Dienstagmorgen nach einem Unfall mit einer Dacia-Fahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Feststellungen wollte die 43-jährige Autofahrerin gegen 7:30 Uhr an der Einmündung Bachstraße/Lahrer Straße nach rechts in die Lahrer Straße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrradlenkerin. Die bei dem Aufprall glücklicherweise nur leicht verletzte Frau wurde zur Behandlung ihrer Blessuren in ein örtliches Klinikum gebracht. Ein Sachschaden konnte nach ersten Ermittlungen nicht festgestellt werden.

/ph

