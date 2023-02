Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - 23-jähriger attackiert, Polizei bittet um Hinweise

Lahr (ots)

Nach den Angaben eines 23 Jahre alten Mannes soll es in den Nachtstunden auf Sonntag in der Max-Planck-Straße zu einem Raub gekommen sein. Der 23-jährige soll dabei von mehreren Jugendlichen überfallen und ausgeraubt worden sein. Der junge Mann wurde bei dem sich mutmaßlich gegen 3 Uhr auf einem Schulhof zugetragenen Vorfall leicht verletzt, was eine ambulante Behandlung in einem Krankenhaus nach sich zog. Er konnte die Klinik bereits wieder am frühen Sonntagmorgen verlassen. Inwieweit es tatsächlich zu einem Raubdelikt kam und ob dabei Schreckschusswaffen zum Einsatz kamen, ist derzeit noch unklar, zumal sich der Leichtverletzte nach dem Tatgeschehen zunächst nach Hause begab und erst circa 45 Minuten danach die Polizei informierte. Nach seinen Angaben sollen dem 23-jährigen AirPods, dessen Geldbörse mit EC-Karte und wenig Bargeld gewaltsam abgenommen worden sein. Zu den bislang unbekannten Angreifern liegen derzeit keine weiteren Beschreibungen vor. Mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Geschehen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes.

