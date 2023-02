Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Angriff mit Stuhl, Polizei sucht Zeugen

Baden-Baden (ots)

Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sind die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte auf der Suche nach Zeugen. Gegen 11:40 Uhr soll ein Mann ein in der Lichtentaler Straße vorbeifahrendes Auto der Marke Opel mit einem Stuhl aus dem Außenbereich einer örtlichen Gaststätte beworfen haben. Durch den Aufprall entstandene Glassplitter der Windschutzscheibe sollen dabei eine Insassin des Wagens am Auge verletzt haben. Eine ärztliche Versorgung der Verletzten an Ort und Stelle war jedoch nicht erforderlich. Den Aufforderungen des Opel-Fahrers, bis zum Eintreffen der Polizei zu warten, kam der Mann nicht nach. Während er sich vom Tatort entfernte soll er zudem noch Warenständer eines örtlichen Ladens zu Boden geworfen haben. Der Gesamtschaden am betroffenen Auto beläuft sich auf circa 1.000 Euro, der Sachschaden im Zusammenhang mit den umgeworfenen Warenständern ist bislang noch unklar. Die Identität des Mannes und die Hintergründe, welche ihn zu seiner Tat verleiteten, ist derweil noch unbekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zur Identifizierung des Mannes beitragen und bei der Klärung des Tathergangs helfen können. Der Mann wird als circa 180 Zentimeter groß, schlank mit längerem dunklen Haaren sowie längerem dunklen Vollbart und dunklem Teint beschrieben. Zur Tatzeit trug dieser einen grünen Parka oder Anorak. Mögliche Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer: 07221 32172 bei den Ermittlern des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte.

/le

