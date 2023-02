Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Gaggenau

Ein unvorsichtiger Lkw-Fahrer hat am Mittwochabend bei den Anwohnern der Alois-Degler-Straße in Gaggenau für Unmut gesorgt. Der Sattelzug befuhr gegen 20:32 die Florian-maurer-Straße, bevor er anschließend in die Alois-Degler-Straße einbog. Beim Abbiegen soll der Fahrzeugführer mit seinem Auflieger einen ordnungsgemäß geparkten Wagen touchiert und dabei einen Schaden von rund 8.000 Euro erzeugt haben, bevor er sich daraufhin in Richtung Badstaße vom Unfallort entfernte. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen aus Bulgarien stammenden, hellen/beigen Sattelzug ohne Beschriftung sowie ein Auflieger mit Plane gehandelt haben. Das Alter des Fahrers wurde von Anwohnern auf circa 35 Jahre geschätzt. Zeugen, welche im Umkreis Gaggenau zur genannten Zeit ein Fahrzeug sichten konnten, auf welches die Beschreibung zutrifft, melden sich bitte unter der Nummer 07225 98870, bei den Ermittlern des Polizeirevier Gaggenau

