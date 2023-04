Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Festnahme nach Verfolgungsfahrt - Wagenfeld und Stuhr, Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Einen 42-jährigen Pkw-Fahrer konnte die Polizei gestern am späten Abend gegen 21.45 Uhr nach einer Verfolgungsfahrt in Barnstorf festnehmen. Als eine Polizeistreife den 42-Jährigen in der Schlingstraße anhalten wollte, gab dieser Gas und flüchtete. Trotz Anhaltesignal, eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn hielt der 42-Jährige nicht an. Die Verfolgungsfahrt verlief über Wald- und Feldwege und endete nach ca. 15 Minuten, als der Pkw auf einem Baumstumpf zum Stehen kam. Der 42-Jährige versuchte zwar noch zu Fuß zu flüchten, konnte aber schnell von den Polizisten eingeholt und festgenommen werden. Einen Führerschein besitzt der Mann nicht. Zudem stand er unter dem Einfluss von Alkohol. Auch die Kennzeichen waren nicht zugelassen und gehörten zu einem anderen Pkw. Zuletzt lag auch noch ein Haftbefehl gegen ihn vor. Nach einer Blutprobe wurde der 42-Jährige in die Justizvollzugsanstalt nach Vechta gebracht. Die Polizei konnte in dem Pkw noch zwei Mörtelmischer, einen Kompressor und weiteres Baustellewerkzeug sicherstellen. Wer Hinweise zu den Werkzeugen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Wagenfeld - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zum Sonntag gegen 02.55 Uhr befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer die Barver Straße in Richtung Diepholz. An einer Einmündung überfuhr er zunächst eine Verkehrsinsel, anschließend ein Stop-Schild, bevor er auf einem Acker zum Stehen kam. Die Ursache für den Verkehrsunfall dürfte die Alkoholbeeinflussung des 27-Jährigen sein, denn eine Überprüfung der Atemluft ergab eine Alkoholkonzentration von 1,3 Promille. Nach einer Blutprobe musste der 27-Jährige auch seinen Führerschein abgeben. Der gesamte Schaden wird auf rund 6000 Euro beziffert.

Sulingen - Diebstahl von Nickelplatten

In der Nacht zum Samstag zwischen 00:45 Uhr und 08:00 Uhr sind Unbekannte in Sulingen, Lange Straße, in eine Produktionshalle gewaltsam eingebrochen Sie entwendeten 12 Nickelplatten und ca. 600 KG Nickelpellets. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 17000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Stuhr-Brinkum - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag gegen 21:40 Uhr verursachte ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Bremen auf der Bremer Straße in Fahrtrichtung der Autobahn A 1 einen Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 8000 Euro. Der Fahrer kam vermutlich aufgrund den Genusses von Alkohol in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Leitpfosten und anschließend mit der Leitplanke. Seine Atemkontrolle ergab eine Alkoholkonzentration von 1,3 Promille. Dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde eingezogen.

Stuhr-Brinkum-Nord - Verkehrsunfall mit E-Bike Fahrern

Auf der Alten Bundesstraße in Brinkum-Nord kam es am Sonntag gegen 17:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zweier E-Bike Fahrer. Ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer übersah einen Sperrpfosten und kollidierte mit diesem und kam zu Fall. Sein hinter ihm fahrender Vater stürzte daraufhin ebenfalls. Beide wurden leicht verletzt. Der 75-Jährige wurde ins nächste Krankenhaus gebracht. Es entstand an beiden Rädern Sachschaden.

Uenzen - Einbruch in Wohnhaus

Am vergangenen Wochenende; vermutlich am Sonntag in der Zeit von 7:00 bis 21:45 Uhr sind Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Uenzen eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter gelangten über ein Balkonfenster in das Haus. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell