POL-HX: Fahranfänger schleudert mit Porsche gegen Schutzmauer

Steinheim (ots)

Wirtschaftlicher Totalschaden entstand an einem Porsche Cayenne nach einem Unfall auf der B252 bei Steinheim. Der 19-jährige Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 5. Mai, gegen 17.30 Uhr. Der aus dem Kreis Holzminden stammende Fahrer war auf der Ostwestfalenstraße aus Richtung Blomberg kommend in Fahrtrichtung Brakel unterwegs. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte der Fahranfänger auf einem zweispurigen Streckenabschnitt auf regennasser Fahrbahn ein anderes Fahrzeug überholt und hatte dann beim Einscheren die Kontrolle über den Porsche verloren.

Er schleuderte zunächst nach links in die Schutzmauer der Gegenfahrbahn und prallte dann gegen die rechte Schutzplanke. Der Unfallbereich erstreckt auf mehr als 100 Meter, an dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt rund 40.000 Euro.

Der Fahrer wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Sein Beifahrer blieb anscheinend unverletzt, wurde aber vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. Weitere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Die Feuerwehr Steinheim wurde hinzugerufen, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen. /nig

