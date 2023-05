POL-HX: Alleinunfall mit einer verletzten Person

Brakel (ots) - Am Freitag, 05.05.2023, wurde gegen 22.30 Uhr gemeldet, dass mehrere Personen einen ca. 10 cm und mehrere Meter langen weißen Strich auf das Rathaus in Brakel auftragen. Die Tatverdächtigen konnten nicht mehr angetroffen werden. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0./TT. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bismarckstraße ...

