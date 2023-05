POL-HX: Rathaus mit weißer Farbe beschmiert

Brakel (ots) - Schwer verletzt wurde ein 61-jähriger Mann aus Bad Driburg mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen, 04.05.2023, gegen 10:55 Uhr auf der Ostwestfalenstraße B 252 in Höhe der Brakeler Abfahrt Warburger Straße. Ein 69-jähriger Brakeler fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem schwarzen ...

