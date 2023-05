Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Theater in Bismarck verwüstet - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem unbekannte Täter in ein Theater in Bismarck eingedrungen sind, hat die Polizei Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen. In der Zeit von Sonntag, 30. April 2023, 16.30 Uhr, bis zum Montag, 1. Mai 2023, 16.30 Uhr, waren Unbekannte in das Gebäude an der Bismarckstraße eingedrungen und hatten dort diverses Inventar beschädigt und Räume verwüstet. Zudem verursachten die Täter einen Wasserschaden, indem sie in einem Toilettenraum einen Wasserhahn aufdrehten und einen Wasserrückstau herbeiführten. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich mit Hinweisen telefonisch beim Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

