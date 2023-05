Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ausschreitungen in einem Imbiss in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Sechs Unbekannte sorgten am Sonntag, 30. April 2023, in einem Imbiss auf der Bahnhofstraße für verletzte Personen und kaputtes Inventar. Gegen 17 Uhr randalierten die sechs Tatverdächtigen in dem Laden nahe des Neumarktes und warfen mit Geschirr um sich. Zudem schlugen sie zwei Mitarbeiter des Imbisses, die die Situation beruhigen wollten und verletzten sie dadurch leicht. Aufgrund der Zeugenaussagen vor Ort, konnten zwei Tatverdächtige, ein 29-jähriger und ein 41-jähriger Gelsenkirchener, bereits vor Ort ermittelt werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

