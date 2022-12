POL-LG: ++ "Neue Termine im Januar & Februar 2023" -> "Für Frauen!" - Vorträge bei der Polizei "Gegen Gewalt an Frauen" in Lüneburg - Voranmeldung unbedingt erforderlich! ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg - Geld aus Pkw gestohlen - Scheibe eingeschlagen Die Scheibe eines in einem Parkhaus in der Straße "Am Berge" abgestellten Pkw der Marke VW schlug ein Unbekannter in den Abendstunden des 23.12.22 ein. Der Täter griff sich Bargeld und verschwand damit. Hinweise nimmt die Polizei ...

