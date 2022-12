Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 24.-26.12.22 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - Geld aus Pkw gestohlen - Scheibe eingeschlagen

Die Scheibe eines in einem Parkhaus in der Straße "Am Berge" abgestellten Pkw der Marke VW schlug ein Unbekannter in den Abendstunden des 23.12.22 ein. Der Täter griff sich Bargeld und verschwand damit. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Bar - Automaten angegangen

In das Gebäude eines Barbetriebes in der Heiligengeiststraße brachen Unbekannte zwischen dem 23. und 24.12.22 ein und öffneten hier gewaltsam u.a. Spiel- und Zigarettenautomaten. Erlangt wurden Bargeld und Zigaretten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Wohnungseinbruch in Reihenhaus

Vermutlich im Zeitraum vom 23.12.22 von 18 Uhr bis zum Mittag des 24.12.22 versuchten Unbekannte in der Schützenstraße in ein Reihenhaus einzubrechen. Die Einbrecher scheiterten jedoch an der Terrassentür und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Beeinflusste Verkehrsteilnehmer

Am späten Freitagabend stürzte ein 22-jähriger Mann mit seinem Pedelec im Pirolweg. Der Radfahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Erste Alkoholtest ergaben bei ihm einen Wert von 2,4 Promille. Gegen 17:30 Uhr am Sonntag wurde ein 40-jähriger Quadfahrer in der Willy-Brandt-Straße aufgrund seiner zuvor gemeldeten auffälligen Fahrweise kontrolliert. Hier ergab sich ein Alkoholwert von 2,13 Promille. Bei beiden Verkehrsteilnehmern wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Lüneburg - Verkehrsunfallflucht endet in Neetze

Am 24.12.22, gegen 15:50 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw im Bereich der Hamburger Straße an der Anschlussstelle Lüneburg-Nord. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem grau-schwarzen VW ID.3 mit Hamburger Kennzeichen. Die Fahrt führte anhand von Zeugenangaben im weiteren Verlauf mit überhöhter Geschwindigkeit aus dem Stadtgebiet Lüneburg über die Landesstraße 221 in Richtung Bleckede. Auf dieser Strecke verursachte der Fahrzeugführer noch einen weiteren Unfall bei einem Überholmanöver, als er bei Gegenverkehr einen Linienbus im Kurvenbereich überholte und streifte. Letztlich endete die Fahrt im Bereich Ortseingang Neetze. Der 23-jährige Fahrzeugführer war deutlich durch Alkohol beeinflusst und zeigte sich wenig einsichtig. Vielmehr wurden auch noch die eingesetzten Polizeibeamten von ihm angegangen. Die Sachschäden bei den Unfällen betragen ca. 11000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den 23-jährigen Fahrzeugführer eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Hinweise von Zeugen und auch gegebenenfalls weiteren Geschädigten im Zusammenhang mit dieser Fahrt nimmt die Polizei Lüneburg, unter Tel. 04131/8306-2215, entgegen.

Bardowick / Betzendorf - Häusliche Gewalt

Am Samstagnachmittag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 43-jährigen Mann und seiner 39-jährigen Frau. Der alkoholisierte Ehemann hatte bereits eine Tür eingeschlagen. Er wurde für 5 Tage der Wohnung verwiesen. Zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung innerhalb einer Familie kam es am Montagmorgen in Betzendorf. Hier wurde gegen den 31-jährigen Ehemann für 6 Tage eine Wegweisung ausgesprochen.

Lüchow-Dannenberg

Einbruchdiebstahl

Ereignisdatum: Fr., 23.12.2022, 01:15 Uhr Ereignisort: 29439 Lüchow, Lange Straße, Woolworth Kurzsachverhalt: Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Hintertür gewaltsam Zutritt in die Geschäftsräume der örtlichen Woolworth-Filiale, durchsuchten diese und entwendeten einen Tresor mit Bargeld, zwei Kassenschubladen, mehrere RFID-Chips, sowie einen Computer. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lüchow unter der Rufnummer 05841/122-215.

Versuchter Betrug

Ereignisdatum: Fr., 23.12.2022, 11:00 - 16:00 Uhr Ereignisort: 29451 Dannenberg Kurzsachverhalt: Bislang unbekannte Täter gaben sich über den Whatsapp Messenger als die Tochter aus und forderten den Geschädigten zur Überweisung von einer Geldsumme auf. Dieser Aufforderung kam der Geschädigte nach. Nachdem dem Geschädigten der Betrug aufgefallen ist, nahm er Kontakt zu der Bank auf, welche daraufhin die Zahlung verhinderte.

Verkehrsunfallflucht

Ereignisdatum: Do., 22.12.2022, 16:00 - Fr., 23.12.2022, 09:30 Uhr Ereignisort: 29482 Küsten OT Krummasel Kurzsachverhalt: Der bislang Unfallverursacher stieß gegen einen auf einer Grünfläche abgestellten Dienstwagen und verursachte Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lüchow unter der Rufnummer 05841/122-215.

Häusliche Gewalt

Ereignisdatum: Sa., 24.12.2022, 10:45 Uhr Ereignisort: 29562 Suhlendorf/ 29468 Bergen (Dumme) Kurzsachverhalt: Ein 35-jähriger Vater bewarf unter Alkoholeinfluss seine 14-jährige Tochter mit einem Porzellanteller und verletzte diese dabei am Knöchel. Das Opfer floh daraufhin zu einer Freundin und kontaktierte die Polizei. Das Jugendamt entschied über den weiteren Verbleib des Opfers. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Kennzeichendiebstahl

Ereignisdatum: Do., 01.12.2022, 00:00 - Sa., 24.12.2022, 10:00 Uhr Ereignisort: 29488 Lübbow, Mühlenstraße Kurzsachverhalt: Ein bislang unbekannter Täter entwendete das hintere Kennzeichen vom abgestellten PKW der Geschädigten und beschädigte dabei die Kennzeichenhalterung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lüchow unter der Rufnummer 05841/122-215.

Brand eines Nebengebäudes

Ereignisdatum: Sa., 24.12.2022, 04:55 Uhr Ereignisort: 29491 Prezelle Kurzsachverhalt: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Nebengebäude eines Hofes in Brand. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von 30.000,-EUR.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Ereignisdatum: Sa., 24.12.2022, 16:15 Uhr Ereignisort: 29490 Neu Darchau, Kreisstraße 19 Kurzsachverhalt: Der 25-jährige Unfallbeteiligte kam vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem PKW, nach einer Linkskurve, alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich auf einem daneben befindlichen Acker mehrfach und kam dann zum Liegen. Infolge des Unfalls verletzte sich der Unfallbeteiligte leicht. Der PKW erlitt einen Totalschaden.

Wasserrohrbruch in unbewohntem Haus

Ereignisdatum: Sa., 24.12.2022, 15:03 Uhr Ereignisort: 29475 Gorleben Kurzsachverhalt: Durch eingesetzte Polizeibeamte konnte ein vorangeschrittener Wasserschaden in einem nicht bewohnten Wohnhaus festgestellt werden. Die Feuerwehr öffnete die Haustür gewaltsam und stelle die Wasser-zufuhr ab. Für die Dauer des Einsatzes musste der gesamte Straßenzug kurzzeitig für einen gefahrlosen Einsatz der Feuerwehr stromlos geschaltet werden.

Feueralarm im Lüchower Industriegebiet

Ereignisdatum: So., 25.12.2022, 12:21 Uhr Ereignisort: 29439 Lüchow, Industriegebiet Kurzsachverhalt: Für einen Feuerwehreinsatz sorgte ein 38-jähriger Angestellter eines örtlichen Betriebes indem er in einer Feuertonne Holz und augenscheinlich Fahrzeugteile verbrannte. Große Rauchschwaden und Geruch von verbranntem Kunststoff zogen sich über das gesamte Gebiet. Durch die Feuerwehr wurde die unerlaubte Verbrennung gelöscht. Den Verursacher erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Verkehrsunfallflucht

Ereignisdatum: So., 25.12.2022, 10:30 Uhr Ereignisort: 29496 Waddeweitz Kurzsachverhalt: Der 51-jährige Unfallbeteiligte kollidierte mit einem Reh, kam daraufhin auf der winterglatten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzleitplanke. An der Schutzleitplanke entstand Sachschaden, das Reh entfernte sich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Uelzen

Uelzen - 86-Jährige dreist bestohlen

Am Morgen des 24. Dezember 2022, zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr, bittet ein angeblicher Handwerker um Zutritt in die Wohnung einer 86- jährigen Frau in der Südstraße in Uelzen. Unter einem Vorwand bindet er sie in seine "Arbeiten" ein, indem er sie davon überzeugt, ein Messgerät halten zu müssen. Die hilfsbereite Frau verweilt folglich in ihrer Küche, während der Unbekannte sich in der Wohnung bewegt, hierbei Schmuck und Bargeld an sich nimmt und anschließend entkommt. Hinweise zu dem Mann nimmt jede Polizeidienststelle gern entgegen.

Uelzen - Neue Masche über Messenger

Ein Jugendlicher (16 J.) aus Uelzen wurde am Weihnachtswochenende Opfer einer augenscheinlich neuen Erpressermasche. So ist er zunächst von einer angeblich weiblichen Person über den Instant-Messaging Dienst "Snapchat" angeschrieben und im weiteren Verlauf zum Austausch von Fotos überredet worden. Kurz darauf erhielt er eine aus seinen Fotos erstellte Collage zurück, ergänzt um das Bild eines erigierten Gliedes. Danach dann die Forderung: Eine Zahlung von 300 Pfund oder die Collage werde veröffentlicht. Es wird um Sensibilisierung hinsichtlich des Versendens von Privatbildern u.ä. gebeten

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell