POL-LG: ++ nach Schwächeanfall verunfallt - Pkw rammt geparkte Fahrzeuge ++ Einbruch in Gebäude der Bäckerei - Tresor angegangen - Firmenfahrzeug entwendet - Polizei fahndet ++ erneut übergriffig

Presse - 23.12.2022 ++

Lüneburg

Bleckede - nach Schwächeanfall verunfallt - Pkw rammt geparkte Fahrzeuge

Nach gesundheitlichen Problemen (Schwächeanfall/ ggf. Herzinfarkt) verunfallte eine 66 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford in den Mittagsstunden des 23.12.22 in der Lüneburger Straße. Der Pkw war gegen 11:30 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem geparkten Pkw Audi, der wiederum auf einen Pkw Fiat geschoben wurde. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Passanten übernahmen noch vor Eintreffen der Rettungskräfte die ersten Reanimationsmaßnahmen vor Ort. Der 66-Jährigen wurde durch einen Notarzt weiter behandelt und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der Gesundheitszustand ist weiterhin kritisch.

Parallel mussten Polizeibeamte aber auch weitere Passanten/Anwohner ansprechen, da diese noch während der Reanimation von der Situation Fotoaufnahmen mit dem Handy machten.

Barnstedt - Einbruch in Gebäude der Bäckerei - Tresor angegangen - Firmenfahrzeug entwendet - Polizei fahndet und ermittelt

In das Gebäude eines Bäckereibetriebs in der Hauptstraße brachen Unbekannte in den Abendstunden des 22.12.22 ein. Die Täter drangen gewaltsam gegen 20:00 Uhr ins Gebäude ein, machten sich an einem Tresor zu schaffen und erbeuteten Bargeld. Die Täter nahmen auch einen Firmentransporter, Peugeot Boxer, LG-XH 170, Farbe gelb (mit Aufschrift der Bäckerei) mit. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei sicherte die Spuren am Tatort und ermittelt mit Nachdruck. Hinweise auch zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Lüneburgerin wird erneut übergriffig - mit Wandfarbe übergossen

Nicht zum ersten Mal wurde eine 27 Jahre alte Lüneburgerin in den Abendstunden des 22.12.22 in Lüneburg auffällig. Die Frau hatte gegen 10:00 Uhr und gegen 19:00 Uhr mit weißer Wandfarbe hantiert und dabei die Hauswand des Stadtteil-Treffs in der Lossiusstraße beschmutzt sowie am Abend einen 49 Jahre alten Radfahrer mit der Farbe in der Lossiusstraße übergossen. Anschließend trat die psychisch erkrankte Frau gegen das Fahrrad und schimpfte. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. Die Polizei ermittelt und versucht aktuell weitere Maßnahmen zu veranlassen.

Lüneburg - Einbruch in Gebäude des Landkreises

In ein Gebäude des Landkreises Am Springintgut brachen Unbekannte in der Nacht zum 23.12.22 ein. Die Täter kamen gegen 00:00 Uhr warfen eine Fensterscheibe ein, gelangten ins Gebäude und sahen sich um. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - versuchter Einbruch beim Rathaus - Täter gestört

In das Gebäude des Rathauses in der Schulstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zum 23.12.22 einzubrechen. Die Täter warfen mit einem Stein ein rückwärtiges Fenster ein, wurden jedoch bei der weiteren Tatausführung gestört. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Die Polizei ermittelt auch in Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen der jüngsten Vergangenheit.

Lüneburg - Werbeschild von Cafe gestohlen

Das Werbeschild (Aufschrift Anna's Cafe) eines Cafes in der Salzstraße Am Wasser stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 20. bis 22.12.22. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Essen auf dem Herd vergessen - Feuerwehr im Einsatz

In eine Wohnung im 4. Obergeschoss in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße mussten Feuerwehr und Polizei in den Nachtstunden zum 23.12.22 ausrücken. Der alkoholisierte 65 Jahre alte Bewohner hatte gegen 00:50 Uhr sein Essen auf dem Herd vergessen, so dass es zu einer erheblichen Rauchentwicklung kam. Die Feuerwehr öffnete die Tür, so dass der Mann auch durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden konnte. Im Anschluss lüfteten die Feuerwehrleute die Wohnung.

Rehlingen - schwerer Verkehrsunfall - drei Schwerverletzte

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten kam es in den Nachmittagsstunden des 22.12.22 auf der Bundesstraße 209 im Bereich Rehrhof. Ein 57 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf war gegen 14:40 Uhr von Soltau in Richtung Lüneburg unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn kam und dort mit einem Pkw Opel Astra kollidierte. Der 57-Jährige sowie die beiden 39 und 29 Jahre alten Insassen im Opel erlitten schwere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 19.000 Euro.

Nahrendorf - mit Baum kollidiert - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 44 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Transporter in den Abendstunden des 22.12.22 auf der Kreisstraße 25. Der Transporter-Fahrer war gegen 21:30 Uhr aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem Baum. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehren aus Dahlenburg und Nahrendorf/Oldendorf waren im Einsatz und befreiten zusammen mit dem Notarzt den Mann aus dem Fahrzeug. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 9.500 Euro.

Lüenburg - ... in Imbiss eingebrochen - Auslieferungsfahrzeug gestohlen und damit verunfallt

In einen Imbiss Am Schwalbenberg brachen Unbekannte in der Nacht zum 22.12.22 ein. Die Täter hatten mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen. Im Inneren gelangten die Täter auch an die Schlüssel eines Auslieferungsfahrzeugs Pkw Fiat, mit dem sie wegfuhren.

Lüneburg/Barendorf/Uelzen - Achtung gerade auch in den (Vor-)Weihnachtstagen - Präventions-Aktion aktueller denn je: "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! -> Machen Sie mit!"- gemeinsam gegen "Schockanrufe, Enkeltrick, Falscher Polizeibeamter, WhatsApp-Betrug & Co" - Ältere Menschen erhalten SMS und überweisen Geld für/an die angebliche Tochter

Einen neuen Weg hat die Polizei in der Region in ihrer Präventionsarbeit eingeschlagen und warnt nicht nur Seniorinnen und Senioren über Messenger-Dienste vor "Schockanrufe, Enkeltrick, Falscher Polizeibeamter, WhatsApp-Betrug & Co".

Dass das Thema gerade jetzt in der (Vor-)Weihnachtszeit aktueller denn je ist, zeigen mehrere aktueller Fälle aus der Region: In den Abendstunden des 20.12.22 wurde ein älteres Ehepaar (Mitte 60) aus Barendorf per SMS von ihrer angeblichen Tochter kontaktiert. Diese bat um die Überweisung von zwei Geldbeträgen von mehr als 4.000 auf ein ausländisches Konto, was dann auch erfolgte ...

Auch eine Überweisung von mehr als 2.000 Euro tätigte eine 56 Jahre alte Uelzenerin, da die angebliche Tochter per WhatsApp um die Begleichung einer Rechnung für eine Smartphone-Reparatur bat.

Mehrere andere Bürgerinnen und Bürger aus der Region wurde auch aufgrund der Präventionsarbeit der letzten Wochen misstrauisch, nachdem sie ähnliche SMS bzw. WhatsApp-Nachtrichten erhielten. Die Personen, u.a. zwei 56-Jährige und 65-Jährige aus Amelinghausen, ein 72-Jähriger Lüneburger, ein 38 Jahre alter Hamburger und eine 75-Jährige aus Dannenberg wandten sich an die Polizei.

Hintergrund:

In der Präventionsarbeit informiert die Polizei seit Jahren über verschiedenste Kommunikationsebenen und -plattformen adressatengerecht die Bürgerinnen und Bürger. Dabei werden verschiedene Netzwerkpartner gewählt und neben den klassischen Methoden auch immer wieder neue und innovative Plattformen genutzt. Dabei waren nicht nur die Plakat- und Flyer-Kampagnen, sondern auch die designten Kampagnen-Busse oder die persönlichen Seniorenbriefe/ -pakete für alle mehr als 20.000 Lüneburgerinnen und Lüneburger über 70 Jahre, bereits ein voller Erfolg.

Auf Basis der Plakataktion "Nicht mit mir!" startet die Polizei nun mit kurzen bebilderten Warnhinweisen und Infos für Messenger-Dienste und -Gruppen zu den Themen "WhatsApp-Betrug, Enkeltrick, Schockanrufe und Falsche Polizeibeamte".

60 Millionen Deutsche nutzen fast täglich WhatsApp oder andere Messenger-Dienste. Egal ob es die Gruppe des Kegelclubs, der Fußballmannschaft, der Schulklasse des Kindes oder auch der Familie ist. Kurznachrichten, lustige Bilder aber eben auch wichtige Warnhinweise gehen immer.

"Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! - Mitmachen!"

Mit der Aufforderung "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen!" möchte die Polizei auch flankierend zu den klassischen und sozialen Medien zu weiteren Zielgruppen vordringen und damit die Präventionskampagne zum Seniorenbetrug verstärken.

Jeder hat so die Möglichkeit in seinem Bereich und in seinen Messenger-Gruppen auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Gerade für den familiären Bereich gilt: "Es ist Ihr Erbe, welches an die falschen Hände gerät!"

Die Verhaltenshinweise hat die Polizei für die Kampagne bewusst komprimiert und auf den Punkt gebracht:

- Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen

Für weitergehende und allumfassenden Information wird parallel auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern www.polizei-beratung.de auch mit einem QR-Code verwiesen.

Nicht nur für die ältere Generation gibt es in Zusammenarbeit mit LünePlatt auch Hinweise auf plattdeutsch.

Die verschiedenen bebilderten Warnhinweise zum Weiterleiten befinden sich als download auf den Socialmedia-Präsenzen der Polizei Lüneburg #polizeilg (facebook, twitter und Instagram), unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/59488 (Polizei Lüneburg) oder auch auf der Internetseite der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/

oder über eine Suche im Internet -> Suchwort: "Polizeiinspektion Lüneburg"

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einbruch in Kaufhaus - Computer und Tresor erbeutet

In ein Geschäft in der Lange Straße brachen Unbekannte in den Nachtstunden zum 23.12.22 ein. Die Täter hatten eine Hintertür aufgebrochen, durchsuchten das Gebäude und konnten einen PC sowie einen Tresor abtransportieren. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg/Lüchow - Ruhestörung - uneinsichtiger junger Mann leistet Widerstand

Äußerst uneinsichtig zeigte sich ein 28-Jähriger nach einer Ruhestörung in den Nachtstunden zum 23.12.22. Die Polizei musste gegen 03:00 Uhr aufgrund einer Party nach Dannenberg - Schaafhausen ausrücken. Vor Ort waren mehrere junge Männer im Alter zwischen 17 und 29 Jahren. Aufgrund des renitenten Verhaltens musste die Polizei den 28-Jährigen in Gewahrsam nehmen. Dabei leiste der Mann aus dem Landkreis aktiv Widerstand und beleidigte die Beamten. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Wustrow - Hochdruckreiniger von Hofstelle gestohlen

Einen mit einer Kette gesicherten Hochdruckreiniger stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 22. auf den 23.12.22 von einer Hofstelle Am Felde in Königshorst. Es entstand ein Schaden von gut 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Suhlendorf - Streit bei Geburtstagsfeier - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Zu einem Streit im Rahmen einer Geburtstagsfeier kam es in den Nachtstunden zum 23.12.22 in Suhlendorf. Dabei war ein 26-Jähriger mit zwei 17 und 20 Jahre alten jungen Männer aneinandergeraten, so dass es gegen 01:30 Uhr auch zu Handgreiflichkeiten, Schlägen und Würgen kam. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Wriedel - erneut Glasscheibe von Eingangstür beschädigt

Nicht zum ersten Mal beschädigten Unbekannte in den Mittagsstunden des 22.12.22 gegen 13:00 Uhr in der Hauptstraße die Eingangstür eines Sb-Automaten eines Kreditinstituts. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Bienenbüttel - ... mit Baum kollidiert - leicht verletzt

Verletzungen erlitt ein 18 Jahre alter Fahrer eines Pkw Honda in den Abendstunden des 22.12.22 im Kirchweg. Der junge Mann war gegen 20:50 Uhr in Richtung Bargdorf unterwegs und kam nach einer Rechtskurve alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Der Honda touchierte einen Baum und überschlug sich auf einem Acker. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von gut 1.200 Euro.

