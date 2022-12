Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bardowick - Brand im Mehrfamilienhaus - Bewohner unverletzt ++ Lüneburg - Tageswohnungseinbrüche in Reihenhäuser ++ Uelzen - Transporter-Fahrer rammt Liegefahrrad /Velomobil ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 21.12.2022

Lüneburg

Bardowick - Brand im Mehrfamilienhaus - Bewohner unverletzt - Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße kam es am Morgen des 21.12. gegen kurz nach 08:00 Uhr. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam es im Bereich eines Kellerraumes zu einem Brand. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde dieser rechtzeitig gelöscht, sodass ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden konnte. Die im Wohnhaus befindlichen Bewohner konnten dies rechtzeitig, unter anderem unter Hilfestellung der Feuerwehr, verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Dank des schnellen Eingreifens der gut 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden, ist das Haus auch weiterhin bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf gut 20.000 Euro. Bereits in der Vergangenheit war es in dem Wohnhaus zu kleineren Bränden gekommen. Nach einer umfangreichen Spurensuche wird derzeit wegen des Verdachtes der Brandstiftung ermittelt.

Lüneburg - Damenfahrrad aus Fahrradständer entwendet - Hinweise

Am 20.12. zwischen 16:40 und 22:00 Uhr wurde aus einem Fahrradständer an einer Schule in der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße ein angeschlossenes Damenfahrrad entwendet. Dabei handelte es sich um ein weißes Fahrrad der Marke Gudereit. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Jugendhaus - Hinweise

Zwischen dem 17.12. und dem 20.12. brachen Unbekannte in ein Jugendhaus einer Kirchengemeinde im Lüner Kirchweg ein. Die Fenster wurden mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Tageswohnungseinbrüche in Reihenhäuser - Hinweise und Tipps ihrer Polizei

Am 20.12. zwischen 16:30 und 17:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Reihenhaus in der Hindenburgstraße ein. Die dortige Terrassentür wurde aufgehebelt und einige Zimmer durchsucht. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Der Sachschaden liegt bei gut 1000 Euro.

Zu einem weiteren Einbruch kam es im Verlauf des 20.12. zwischen 09:45 und 18:00 Uhr in der Guerickestraße. Ein Wohnzimmerfenster wurde gewaltsam geöffnet und unter anderem eine Münzsammlung aus dem Haus entwendet. Die Einbrecher flüchteten unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Die wichtigsten Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. - auch eine Keller- oder Nebeneingangstür sollte grundsätzlich verschlossen sein und nur für eine unmittelbare Nutzung geöffnet werden. Häufig wird genau dies dann am Tage auch mal vergessen. - Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher erahnen die Verstecke! - Rollläden sollten zur Nachtzeit - und nach Möglichkeit nicht tagsüber - geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Müll-tonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten am Abend. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte. SEIEN SIE WACHSAM - Einbruchschutz durch Nachbarschaftshilfe ("Wachsamer Nachbar") "Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn - für mehr Lebensqualität und Sicherheit. Denn in einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance", weiß Präventionsexperte Michael Falk. "Sind Sie im Urlaub oder länger abwesend, informieren Sie Ihre Nachbarn darüber. Das sensibilisiert und man schaut einfach genauer hin. Vielleicht mäht ja auch Ihr Nachbar mal den Rasen für Sie oder stellt Ihre Mülltonne raus!" Die wichtigsten Tipps Ihrer Polizei: - Achten Sie bewusst auf verdächtige Situationen, Personen oder Fahrzeuge. - Achten Sie auf Fremde im Umfeld, im Haus oder auf dem Nachbargrund-stück und sprechen Sie sie ggf. an. - Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den Türöffner drücken. - Sorgen Sie dafür, dass in Mehrfamilienhäusern Keller- und Bodentüren stets verschlossen sind. - Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn, indem Sie z.B. den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu erwecken. - Alarmieren Sie bei verdächtigen Situationen/Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage) sofort die Polizei auch über Notruf 110. Unterstützen Sie unsere Ermittlungen: - Notieren Sie Kennzeichen, Fahrzeugtyp und -farbe von fremden Fahrzeugen in Ihrer Umgebung. - Prägen Sie sich das Aussehen von unbekannten Personen in Ihrer Umgebung ein. - Achten Sie auch auf Vorkommnisse bei Ihren Nachbarn. - Teilen Sie ihre Beobachtung umgehend der Polizei mit, in Notfällen und dringenden Verdachtsfällen wählen Sie 110

Hittbergen - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Im Verlauf des 20.12. wurde zwischen 07:30 und 15:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Im Sonneneck eingebrochen. Diverse Räume innerhalb des Hauses wurden durchsucht. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Der Sachschaden liegt bei gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw - Täter flüchtet - Zeugen gesucht

Zu einem Diebstahl aus einem Pkw kam es am 20.12. gegen 15:00 Uhr im Bereich des Deutsch-Evern-Weges. Eine männliche Person schlug mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe eines geparkten Pkw ein und entwendete eine Geldbörse mit diversen Dokumenten. Der Verursacher flüchtete in der Folge in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 20 Jahre alt - braune Wollmütze - dunkle Jacke

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Scharnebeck - Trunkenheit im Verkehr

Zu einer Trunkenheit im Verkehr kam es am 20.12. gegen 22:20 Uhr im Bereich der Kreisstraße 29 zwischen Scharnebeck und Brietlingen. Bei der Kontrolle eines 49-jährigen Fahrers eines Pkw Mercedes wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,3 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Lüneburg - Unbekannter beschädigt mehrere Pkw und verursacht hohen Sachschaden - Zeugen gesucht

Vermutlich ein Radfahrer beschädigte am Samstag, 17.12. zwischen 15:30 und 19:00 Uhr mehrere Pkw im Bereich der Hermann-Schmidt-Straße. Nach ersten Erkenntnissen stieß dieser vermutlich im Vorbeifahren auf dem linken Fußweg (in Richtung Hermann-Wrede-Weg) gegen die drei am Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte diese dadurch. Unter anderem die Außenspiegel wurden beschädigt, sodass ein Sachschaden von gut 2500 Euro entstand. Der Verursacher flüchtete in der Folge.

Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Fußgänger leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Morgen des 21.12. gegen 06:15 Uhr in der Schießgrabenstraße Ecke Lünertorstraße. Der 59-jährige Fahrer eines Pkw VW Golf befuhr die Lünertorstraße aus Richtung Bleckeder Straße kommend und bog an der Ampel nach links in Richtung Schießgrabenstraße ab. Beim Abbiegevorgang nahm der 59-Jährige einer 17 Jahre alten Fußgängerin den Vorrang, welche gerade die Straße überquerte. Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Bardowick - E-Scooter-Fahrer angefahren - Pkw-Fahrer flüchtet - Hinweise

Am frühen Morgen des 21.12. kam es gegen kurz vor 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Zum Hohen Ort. Ein bisher unbekannter Pkw befuhr unbeleuchtet die Straße Zum Hohen Ort in Richtung Mühlenstraße. Aus ungeklärter Ursache geriet dieser auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden 21-Jährigen auf seinem E-Scooter, sodass dieser stürzte und sich leicht verletzte. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte die Fahrt mit seinem dunklen Pkw, vermutlich ein Kombi, fort. Die Polizei ermittelt aufgrund einer Verkehrsunfallflucht.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - 11 Verstöße

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 20.12.22 in der Gartower Straße. Dabei waren insgesamt 11 Fahrer in dem 30 km/h-Bereich zu schnell unterwegs.

Uelzen

Uelzen - Transporter-Fahrer rammt Liegefahrrad /Velomobil - ... und fährt weiter

Einen Liegeradfahrer mit einer Fahrradsonderanfertigung (sog. Velomobill) rammte ein Fahrer eines weißen Transporters in den Abendstunden des 20.12.22 in der Straße Neu Ripdorf. Der 56 Jahre alte Liegeradfahrer kam dadurch von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Er erlitt Verletzungen an Hand und Schulter. Der Verursacher fuhr weiter und haute ab. Es entstand ein Sachschaden von gut 13.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - in Drogeriemarkt eingepackt - Täter reißt sich los und haut ab

Artikel im Wert von mehr als 280 Euro versuchte ein 24-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 20.12.22 in einem Drogeriemarkt in der Veerßer Straße unbemerkt mitgehen zu lassen. Der junge Mann hatte dabei gegen 16:45 Uhr ordentlich in seinen am Einkaufswagen befestigen Rucksack sowie in seinen Jackentaschen eingepackt und wollte die Waren durch die Kassenzone schmuggeln. Als Mitarbeiterinnen ihn ansprachen, riss sich der Ladendieb los und flüchtete. Er konnte jedoch in der Folge gestellt werden.

Wieren - Sachbeschädigung an Wartehäuschen

Die Glasscheibe eines Wartehäuschens am Bahnhof, An der Bahn, zerstörten Unbekannte im Zeitraum vom 18. Auf den 19.12.22. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - gegen abgestellte Anhänger gefahren

Gegen zwei abgestellte Anhänger fuhr ein 31 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Multivan in den Morgenstunden des 21.12.22 gegen 07:40 Uhr in der Bernhard-Nigebur-Straße in Höhe der Tankstelle. An den Anhängern, die auf dem Parkstreifen abgestellt waren, sowie am VW-Bus entstand Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro. Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Wrestedt - von der Fahrbahn abgekommen - mit Baum kollidiert - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 47 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford in den Morgenstunden des 21.12.22 auf der Kreisstraße 5 - Wierener Straße. Der Mann war gegen 09:20 Uhr alleinbeteiligt ins Schleudern gekommen und fuhr frontal gegen einen Baum. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro.

