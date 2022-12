Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Flucht nach Verkehrsunfall - Hinweise ++ Dannenberg - ... die Polizei kontrolliert Licht bei Radfahrern ++ Bienenbüttel - Achtung Taschendiebstahl! - Geldbörse verschwindet ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 22.12.2022

Lüneburg

Lüneburg - Dreiste Diebe in der Drogerie - Hinweise

Am 21.12. kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Diebstahl mehrerer Parfümflacons in einem Ladengeschäft in der Großen Bäckerstraße. Zwei unbekannte Täter, einmal männlich, einmal weiblich, entwendeten drei Flacons im Wert von fast 400 Euro aus dem Geschäft und flüchteten in der Folge. Eine Fahndung nach den Personen verlief negativ. Videoaufzeichnungen wurden gesichert. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Einbruch in Unigebäude - Hinweise

In der Nacht vom 20.12 auf den 21.12. brachen Unbekannte in ein Gebäude der Uni in der Universitätsallee ein. Hierfür wurde ein Fenster eingeschlagen. Die Unbekannten durchsuchten daraufhin einen Raum. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro.

Lüneburg - Mehrere Diebstähle aus Pkw - Zeugen gesucht

Gleich zu mehreren Diebstählen aus Pkw kam es im Verlaufe des Nachmittages des 21.12. im Stadtteil Kaltenmoor. Unter anderem wurde im Zeitraum zwischen 16:40 und 17:50 Uhr die Beifahrerscheibe eines geparkten Pkw Skoda Citigo auf einem Parkplatz in der Olof-Palme-Straße eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde ein Rucksack mit diversen Dokumenten, Schlüsseln und Bargeld entwendet. Der Sachschaden liegt bei gut 600 Euro.

Zu zwei weiteren Diebstählen kam es auf einem Parkplatz in der Theodor-Heuss-Straße. Bei einem Skoda Fabia wurde zwischen 18:30 und 20:00 Uhr ebenfalls die Scheibe eingeschlagen und unter anderem ein Rucksack und Bargeld entwendet. Aus einem weiteren VW Polo wurde eine Handtasche samt Geldbörse und Schlüssel entwendet. Auch hier liegen die Sachschäden bei mehreren hundert Euro.

Melbeck - Sitzbank angezündet - Hinweise

Unbekannte entzündeten auf bislang unbekannte Weise eine kunststoffbeplankte Sitzbank in der Straße Am Diemel. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der genaue Sachschaden ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei ermittelt aufgrund einer Sachbeschädigung durch Feuer.

Lüneburg - Flucht nach Verkehrsunfall - Hinweise

Am 21.12. kam es zwischen 15:00 und 15:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Teich. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich im Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Pkw Opel Karl. Der Verursacher flüchtete in der Folge. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro.

Reppenstedt - Kind stürzt nach Kollision mit Pkw

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 21.12. gegen 17:45 Uhr in der Lüneburger Straße. Eine 67-jährige Fahrerin eines Pkw Renault Twingo fuhr in den Kreisverkehr Lüneburger Straße ein und beabsichtigte diesen in Richtung Lüneburg zu verlassen. Hierbei nahm sie einer bevorrechtigten Radfahrerin die Vorfahrt, welche sich auf dem Radweg befand. Das Kind stürzte in der Folge und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro.

Lüneburg - Randaliererin beschmiert Gebäude mit Farbe

Eine polizeibekannte 27-jährige Lüneburgerin beschmierte am Morgen des 22.12. gegen 10:00 Uhr ein Gebäude in der Lossiusstraße. Hierbei wurde sie durch eine Zeugin beobachtet. Diese wurde durch die Verursacherin in der Folge beleidigt und bedroht. Der Sachschaden liegt bei gut 400 Euro. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - ... die Polizei kontrolliert Licht bei Radfahrern

Mit Schwerpunkt "lichttechnische Einrichtungen und Verkehrssicherheit" kontrollierte die Polizei die Radfahrer in den Morgenstunden des 22.12.22 im Dannenberger Stadtgebiet. Dabei mussten die Beamten "das Licht" von insgesamt acht Radfahrern beanstanden und leiteten teilweise Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Uelzen

Uelzen - am Tresen auf den Kopf geschlagen - Polizei ermittelt

Platzwunden erlitten zwei 25 und 34 Jahre alte Männer in den späten Abendstunden des 21.12.22 in einer Gaststätte in der Gudestraße. Die zwei Männer hatten sich im Rahmen einer Firmenfeier in der Lokalität aufgehalten, als sie gegen 23:30 Uhr vermutlich im Rahmen eines Streits einen Schlag eines Glases bzw. eine Flasche auf den Kopf bekamen. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei ermittelt.

Uelzen - nach Parkplatzditscher weggefahren - 1.500 Euro Schaden

Nach einem Parkplatzditscher mit Fahrerflucht in den Mittagsstunden des 15.12.22 auf dem Parkplatz Hammersteinplatz, Hambrocker Straße, ermittelt die Polizei. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte in den Nachmittags-/ Abendstunden des 15.12. einen auf dem Parkplatz abgestellten hellblauen Pkw Fiat vermutlich beim Rangieren beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 1.500 Euro entstand.

Bienenbüttel - Achtung Taschendiebstahl! - Geldbörse verschwindet beim Discounter

Vor Taschendieben beim Einkaufen warnt abermals die Polizei. Die Geldbörse eines 86-Jährigen konnten Unbekannte bereits in den Mittagsstunden des 19.12.22 beim Einkauf bei einem Discounter Rübenbaum erbeuten. Die Geldbörse verschwand gegen 13:30 Uhr aus der Jackentasche des Seniors. Mit einer erbeuteten EC-Karte konnten die Diebe einen höheren Bargeldbetrag abheben.

Die Polizei mahnt zur Umsicht und rät: "Tragen Sie Ihre Wertsache am besten am Körper in verschlossenen Innentaschen!"

Bad Bevensen - Vorderreifen von Pkw zerstochen

Den Vorderreifen eines auf dem Parkplatz des HGZ in der Römstedter Straße abgestellten Pkw Daimler Chrysler zerstachen Unbekannte in den Abendstunden des 20.12.22 zwischen 19:30 und 20:15 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro.

