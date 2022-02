Polizei Aachen

POL-AC: Nach mehreren Delikten zum Nachteil von Senioren: Polizei ermittelt mit Sonderkommission

Aachen (ots)

Nachdem es in den vergangenen Wochen zu mehreren Raub- und Diebstahlsdelikten auf Senioren gekommen ist, hat die Aachener Polizei eine Sonderkommission eingerichtet und die Ermittlungen gebündelt. Die Ermittler erkennen seit Ende Januar 2022 bei etwa einem Dutzend Taten ein übereinstimmendes Muster: Der Täter passt ältere Menschen an der Haustüre ab oder verfolgt sie unerkannt bis in den Hausflur. Dort bietet er seine Hilfe beim Tragen der Einkäufe oder der Gehhilfe an oder nutzt direkt einen günstigen Moment, um das Portemonnaie oder Wertgegenstände der Opfer zu stehlen. In wenigen Fällen kam es auch zu körperlichen Übergriffen, um an die Beute zu gelangen. Eine Fahndung nach dem Täter blieb bislang ohne Erfolg. An den Tatorten konnten Spuren gesichert werden. Die Auswertung läuft derzeit auf Hochtouren. Ob alle Taten tatsächlich auf das Konto ein und desselben Täters gehen, ist bislang noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Seien Sie aufmerksam bei der Rückkehr zu Ihrer Wohnanschrift. Vergewissern Sie sich, dass Ihnen kein Fremder in den Hausflur folgt. Werden Sie skeptisch, wenn Ihnen ein Unbekannter an der Tür Hilfe beim Tragen anbietet. Melden Sie verdächtige Beobachtungen, die auf die beschriebene Masche hindeuten, sofort der Polizei unter dem Notruf 110. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell