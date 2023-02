POL-NOM: Sachbeschädigung an einem Pkw

Uslar (ots) - Uslar (reu.), Uslar-Schönhagen, Mittelstraße, 10.-11.02.2023, 19:00 Uhr - 10:00 Uhr In der Nacht zum Samstag zerkratzte ein unbekannter Täter den Lack eines an der Mittelstraße in Schönhagen abgestellten Pkw eines 54-Jährigen Schönhägers mit einem unbekannten spitzen Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 EUR. Bisher liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Die Polizei Uslar bittet um Ihre Hinweise. Rückfragen bitte an: ...

mehr