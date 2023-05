Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährliche Körperverletzung auf offener Straße in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 40-Jähriger wurde am Sonntag, 30. April 2023, unvermittelt von zwei Personen in der Altstadt geschlagen. Der Gelsenkirchener lief gegen 22.15 Uhr auf der Hauptstraße als er nach eigener Aussage in Höhe der Hausnummer 34 von einem Fahrzeug fast angefahren wurde. Nachdem er sich lautstark über das Verhalten des Autofahrers beschwert hatte, stiegen der Fahrer des Fahrzeuges sowie ein Beifahrer aus und griffen den 40-Jährigen körperlich an. Dabei verletzten sie ihn leicht. Während der Klärung des Sachverhaltes vor Ort stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrer aus Gelsenkirchen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein. Die Ermittlungen zu dem tatverdächtigen Beifahrer dauern an.

