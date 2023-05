Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Handfeste Auseinandersetzung nach längerer Wartezeit

Gelsenkirchen (ots)

Eine Meinungsverschiedenheit wegen einer längeren Wartezeit hat am Freitag, 28. April 2023, einen handfesten Streit ausgelöst. Ein Lieferant hatte gegen 14.50 Uhr auf einem Firmengelände an der Emscherstraße in Erle einen 26-jährigen Angestellten des Logistikunternehmens auf die längere Wartezeit angesprochen. Da es daraufhin zu einer verbalen Auseinandersetzung kam, rief der Angestellte einen Kollegen hinzu. Die beiden Männer besprachen sich und wurden dabei wiederholt vom Lieferanten unterbrochen. Nachdem dieser der wiederholten Aufforderung nicht nachkam, Abstand zu halten, schob der 26-Jährige ihn leicht von sich. Daraufhin stieß der Lieferant den Angestellten, sodass dieser zu Boden fiel. Als ein anderer, 55-jähriger Angestellter den Lieferanten wegziehen wollte, um die Situation zu beruhigen, wurde er wiederholt geschlagen. Auch der 26-Jährige wurde danach nochmals getreten. Da weitere Mitarbeiter des Logistikunternehmens hinzukamen, soll der Lieferant schließlich gegangen sein. Gegen den 27-jährigen Gelsenkirchener wurde eine Strafanzeige wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung gefertigt.

