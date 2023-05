Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auffahrunfall auf der L 755

Nieheim (ots)

Im Straßengraben kam der schwarze VW einer 31-jährigen Nieheimerin zum Stehen, nachdem sie einem Paketfahrzeug aufgefahren ist.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag, 04.05.2023, gegen 14:50 Uhr auf der L 755 zwischen Merlsheim und Nieheim. Ein 31-jähriger Mann aus Gütersloh fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der L 755 Richtung Nieheim und beabsichtigte nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er zunächst anhalten und diesen passieren lassen. Hierbei fuhr die 31-jährige Nieheimerin mit der vorderen linken Seite ihres Autos in das rechte Heck des Paketfahrzeuges. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im hohen vierstelligen Euro-Bereich. /buc

