Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Brand eines VW ++ Zigarettenautomat aufgesprengt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Achim. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen kam es zum Einbruch in ein Wohnhaus, das in der Straße Fuhrenkamp unweit der Borsteler Hauptstraße liegt. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses und stiegen durch dieses ein. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie die Innenräume, wobei sie Schmuck und Bargeld erbeuteten. Schließlich flohen die Täter unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ In Wohnung eingebrochen ++

Langwedel. Zwischen letztem Mittwoch und Sonntagnachmittag kam es zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrparteienhauses, welches in der Hollenstraße - unweit der Dahlbrügger Landstraße - liegt. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Mehrparteienhaus, indem sie zunächst die Eingangstür zum Hausflur gewaltsam öffneten. Im weiteren Verlauf begaben sich die Täter in das erste Obergeschoss und öffneten dort die Wohnungstür ebenfalls gewaltsam. Im Anschluss durchsuchten die Täter die Innenräume. Ersten Informationen zufolge entwendeten die Täter zumindest einen Flachbildfernseher, bevor sie unerkannt flüchteten. Zeugen werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen unter 04791/3070 zu melden.

++ Brand eines VW ++

Verden. Am Sonntag, gegen 03:00 Uhr, kam es zum Brand eines VW Polo, der in der Hamburger Straße auf dem dortigen Pendler-Parkplatz abgestellt war. Der VW brannte vollständig aus. Die Feuerwehr Dauelsen rückte aus und löschte den Brand. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Brandursache, also warum der VW in Brand geriet, ist bisher unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Wohnung ++

Ritterhude. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag ereignete sich ein Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses, welches in der Stader Landstraße unweit der Straße Vor Vierhausen liegt. Die bisher unbekannten Täten öffneten gewaltsam ein Fenster im rückwärtigen Bereich der Wohnung und stiegen durch dieses ein. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter die Innenräume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Zeugen werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Brand in einer Wohnung ++

Schwanewede. Am Sonntag, zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr, geriet die Wohnung in der Straße Industriepark Brundorf liegt, in Brand. Die Wohnung liegt in einem gemischt genutzten Gebäude - neben Wohnungen befinden sich dort ebenfalls Büroräume.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es in der Wohnung zum Brand, der sich zu einem Vollbrand der Wohnung entwickelte. Die Feuerwehr Eggestedt rückte aus und löschte den Brand. Dass der Brand auf andere Parteien übergriff, konnte verhindert werden. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt.

Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Ermittlungen, die auch die bisher ungeklärte Brandursache umfassen, dauern an.

Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Zigarettenautomat aufgesprengt ++

Lilienthal. Am Sonntag, gegen 08:00 Uhr, öffneten bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten, der in der Falkenberger Landstraße - unweit der Tilsiter Straße - aufgestellt ist.

Ersten Informationen zufolge sprengten zumindest drei bisher unbekannte Täter den Zigarettenautomaten auf. Im weiteren Verlauf erbeuteten sie Zigaretten und Bargeld, bevor sie zu Fuß in Richtung der Straße Auf dem Kamp flüchteten. Zeugen riefen die Polizei, welche sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen einleitete. Die Täter konnten nicht angetroffen werden.

Die bisher unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden: Alle Täter seien männlich gewesen.

Der erste Täter sei mit einem Kapuzenpullover, einer Jacke und einer Hose - alle Kleidungsstücke seien dunkel gewesen - bekleidet gewesen. Der zweite Täter habe einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Jacke und eine graue Hose getragen. Weiterhin habe dieser Täter graue Schuhe getragen.

Der dritte Täter sei mit einem dunklen Pullover und einer grauen Hose bekleidet gewesen. Er habe eine helle Kopfbedeckung getragen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und den bisher unbekannten Täter. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell