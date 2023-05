Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Unfall mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Brakel (ots)

Schwer verletzt wurde ein 61-jähriger Mann aus Bad Driburg mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen, 04.05.2023, gegen 10:55 Uhr auf der Ostwestfalenstraße B 252 in Höhe der Brakeler Abfahrt Warburger Straße. Ein 69-jähriger Brakeler fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem schwarzen Mercedes aus Richtung Nieheim kommend auf der Ostwestfalenstraße und beabsichtigte in die Warburger Straße einzubiegen. Ihm entgegen kam der 61-jährige Mann aus Bad Driburg, der mit einem gelben VW unterwegs war. Beim Abbiegemanöver des 69-jährigen stießen dann beide Autos im Einmündungsbereich frontal zusammen.

Der Fahrer des Mercedes wurde anschließend mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie mit örtlichen Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Die Ostwestfalenstraße war aufgrund der Unfallaufnahme für zwei Stunden vollgesperrt. /buc

