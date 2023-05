Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Tankstelle

Nieheim (ots)

Beute im mittleren vierstelligen Euro-Bereich entwendeten unbekannte Täter, nach ersten polizeilichen Schätzungen, bei einem Einbruch in eine Tankstelle.

Die Tat ereignete sich am späten Montagabend, 08.05.2023, gegen 23:30 Uhr in eine im Alersfelde in Nieheim befindliche Tankstelle. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen drangen drei unbekannte Täter gewaltsam in das Geschäftsgebäude ein und durchsuchten dieses. Anschließend verließen sie das Gebäude und flüchteten mit einem Auto Richtung Ostwestfalenstraße. Neben der Beute verursachten die Täter, nach ersten polizeilichen Schätzungen, einen Schaden am Gebäude im ebenfalls mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Zur Sicherung der Spuren am Tatort wurde die Spurensicherung der Kriminalpolizei Höxter eingesetzt. Das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Höxter bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben oder denen ein Auto im Bereich der Ostwestfalenstraße aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 05271/9620 zu melden. /buc

