Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei 28-jährigem Deutschen

Kleve - Gronau (ots)

Die Bundespolizei überprüfte am Freitag, den 10. März 2023 Reisende in der Regionalbahn 64 auf der Fahrt von Münster nach Enschede. Hierbei wurden auch die Personalien eines 28-jährigen Deutschen mit den polizeilichen Datenbeständen abgeglichen. Dabei wurde bekannt, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Kleve wegen Trunkenheit im Straßenverkehr in Tateinheit mit vorsätzlichen Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Der Haftbefehl beruht auf einem Urteil des Amtsgerichts Geldern aus dem Jahr 2022, wo der Gesuchte zu einer Gesamtgeldstrafe von 130 Tagessätzen zu je 25 Euro verurteilt wurde. Da der Verurteilte die Geldstrafe in Höhe von 3250 Euro nicht begleichen konnte, muss er die nächsten 130 Tage in der Justizvollzugsanstalt Münster verbringen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell