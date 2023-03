Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Jugendliche randalieren im Zug und greifen Reisenden an: Bundespolizei ermittelt

Köln (ots)

Nachdem ein 35-jähriger Bahnreisender gestern (12. März) zwei Jugendliche auf ihr schlechtes Benehmen in einer Bahn ansprach, reagierten sie aggressiv und schlugen dem Mann mit der Faust ins Gesicht. Zeugen bestätigten den Angriff. Einsatzkräfte der Bundespolizei Köln nahmen Ermittlungen auf und sicherten Videoaufzeichnungen.

Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr nutzte ein 35-jähriger Mann aus Niederkassel den Regionalexpress 8 und bemerkte beim Halt am Bahnhof Köln Messe/Deutz zwei Jugendliche neben sich auf einer Vierergruppe, die sich lautstark und störend unterhielten, sich fortwährend "daneben" benahmen. Der Reisende entschloss sich dazu, die beiden auf ihr Verhalten anzusprechen. Zunächst belustigt schwangen die Emotionen der Jugendlichen um und sie sollen den Mann erst aggressiv gegen die Scheibe gedrückt und anschließend mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Schlag erfolgte so hart, dass der 35-Jährige eine stark blutende Wunde an der Augenbraue davontrug. Mehrere Zeugen bestätigten die Aussage, Videoaufzeichnungen wurden sichergestellt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und sucht nach den beiden Tatverdächtigen. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Jugendlichen und/oder ihrem Aufenthaltsort nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

