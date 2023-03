Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Parfümdieb mit griffbereitem Taschenmesser im Hauptbahnhof fest

Köln (ots)

Sonntagnachmittag (12. März) steckte sich ein 23-Jähriger Mann in einer Parfümerie im Kölner Hauptbahnhof eine Duftflasche in die Jackentasche und verließ das Geschäft ohne zu zahlen. Einsatzkräfte der Bundespolizei fanden bei der anschließenden Durchsuchung nicht nur das Stehlgut, sondern zusätzlich ein griffbereites Taschenmesser auf - Festnahme.

Gegen 16:45 Uhr bemerkte ein Ladendetektiv im Kölner Hauptbahnhof, wie sich ein Mann ein Parfüm in die Jackentasche steckte und das Geschäft verlassen wollte. Er hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest, übergab den Beamten mehr noch einen Videodatenträger mit aufgezeichneter Tathandlung. Die Einsatzkräfte durchsuchten den Mann nach Ausweisdokumenten und fanden ein schwarzes Taschenmesser in der Hosentasche auf, welches sie sicherstellten. Mittels Fingerabdruckscan stellten sie die Identität des bereits polizeibekannten Ungarn fest, ermittelten weiterhin, dass er keinen festen Wohnsitz hat. Für ein beschleunigtes Verfahren nahmen sie den 23-Jährigen fest. Das Parfüm mit einem Verkaufswert von ca. 80 Euro konnte in der Parfümerie verbleiben.

