POL-ST: Lengerich, Autofahrer kommt von Straße ab und überschlägt sich, schwer verletzt

Lengerich (ots)

Ein 38-jähriger Autofahrer ist bei einem Alleinunfall an der Bergstraße/Ecke Tunnelweg schwer verletzt worden. Der Mann aus Mettingen fuhr mit einem grauen VW auf der Bergstraße in Richtung Leeden. Etwa auf Höhe der Einmündung Tunnelweg kam der 38-Jährige ins Schleudern. Der Wagen überschlug sich und blieb dann auf dem Dach links im Straßengraben liegen. Der Autofahrer konnte den Pkw selbst verlassen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Dem 38-Jährigen wurden Blutproben entnommen. Das Auto wurde abgeschleppt. Am Auto sowie an der Grünfläche entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 2500 Euro.

