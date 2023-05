Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fünf schwer verletzte Personen bei Verkehrsunfall, zwei davon lebensgefährlich

Bad Driburg (ots)

Zwei lebensgefährlich verletzte Personen kamen nach einem Verkehrsunfall in Fachkliniken.

Der Unfall ereignete sich am Montagabend, 15.05.2023, gegen 18:25 Uhr im Einmündungsbereich der B 64 und der K 18 auf Höhe von Bad Driburg.

Ein 50-jähriger Mann aus dem Kreis Paderborn fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der B 64 mit einem grauen Mercedes Paketfahrzeug Richtung Paderborn. Zur gleichen Zeit fuhr ein 48-jähriger Mann aus Bad Driburg mit seinem weißen Opel auf der K 18 Richtung B 64 und beabsichtigte auf diese, Richtung Brakel, einzubiegen. Mit ihm im Auto saßen seine 45-jährige Ehefrau und die 12- und 16-Jahre alten Kinder.

Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der 48-jährige in seinem Opel so eingeklemmt, dass er durch die eingesetzten Kräfte der freiwilligen Feuerwehr aus Bad Driburg aus diesem geborgen werden musste. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge wurden anschließend in Fachkliniken gebracht, einer davon mit einem Rettungshubschrauber. Die weiteren drei am Unfall beteiligten Insassen wurden hierbei schwer verletzt mit Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser gefahren.

Zur Unfallaufnahme wurde das Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Paderborn hinzugezogen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden beide Fahrzeuge beschlagnahmt und mit einem örtlichen Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Während der Unfallaufnahme war die B 64 für circa vier Stunden vollgesperrt. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell