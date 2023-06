POL-S: Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstagabend (03.06.2023) im Oberen Schlossgarten einen 17 Jahre alten Jugendlichen zur Herausgabe seines Mobiltelefons gezwungen. Der 17-Jährige stand zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr am Ausgang der Theaterpassage, als ein Unbekannter plötzlich von hinten an ihn herantrat, ihm ein Skalpell an den Hals hielt und die Herausgabe seines Smartphones forderte. Als das Opfer sein ...

mehr